Trani accoglierà Nichi Vendola: "Sacro queer", un viaggio tra poesia e rigenerazione umana in vista dei "Dialoghi"

Venerdì 13 giugno, la città di Trani avrà l'onore di ospitare Nichi Vendola per la presentazione del suo nuovo libro, "Sacro queer" (Manni Editori). L'appuntamento è fissato per le ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio", dove l'autore dialogherà con Francesca Savino, giornalista di Repubblica-Bari, e Francesca Zitoli, docente. Questa iniziativa si inserisce idealmente nel percorso che condurrà ai prossimi "Dialoghi di Trani" a settembre, la cui tela tematica sarà "Umanità", un concetto che risuona profondamente nell'opera di Vendola."Sacro queer" non è una semplice raccolta di versi; è un itinerario profondo della ragione e delle passioni, un cammino che punta alla fraternità, al riconoscimento della ricchezza della diversità e all'urgenza politica della lotta per l'eguaglianza. L'opera si propone come uno strumento per ritrovare sé stessi e la propria identità, nella consapevolezza di un destino comune dell'umanità.Il libro, dedicato "alla cara memoria di don Marco Bisceglia, prete operaio e fondatore di Arcigay", è uscito in libreria il 14 marzo 2025 e rappresenta un "Sacro queer" è il libro più consapevole di Nichi Vendola. Un'opera in cui l'ex Governatore pugliese, di cui molti corregionali 'rimpiangono' l'assenza politica, si espone con la passione di sempre. Nella prefazione, Vendola, autentico intellettuale, denuncia con forza: "le parole sono le prime vittime dell'abuso di potere, che non a caso sempre cerca di silenziarle o manipolarle, svuotandole di significato." Le sue liriche, come la struggente "Madonna di Cutro" o il ritratto di "Un muratore", affrontano tematiche complesse con una densità e una credibilità letteraria che richiamano la profonda indagine umana da cui nascono.L'opera non è una "chiamata alle armi", ma una "supplica a seppellirle". È un monito sentito e doloroso per richiamare l'umanità a responsabilità spesso dimenticate, come il riconoscimento della diversità non solo a livello legale, ma come una risorsa culturale inestimabile. Vendola critica un Paese che ha "ricusato la propria storia" e "aggredito la conoscenza", come dimostrano episodi di intolleranza e l'auspicio di una "mobilitazione del mondo della scuola contro la militarizzazione dell'ignoranza".In "Sacro queer" emerge un Nichi Vendola marito, padre, militante e indignato, ma soprattutto poeta. Un intellettuale che accetta la missione, la 'infelicità' e la vigoria che essa impone, facendosi carico di temi universali. I testi, a volte semplici ma capaci di affrontare argomenti complessi, altre volte elevatissimi nella struttura filologica, si trasformano in "testamenti popolari", accessibili a tutti, come testimonia la lirica dedicata al fratello Gianni. Il titolo stesso, "Sacro queer", neologismo di "purezza vendoliana", è una dichiarazione di intenti: una raccolta per chi non vuole smettere di misurarsi con la speranza e con l'inquietudine generata dalla passione civica. Un libro che smonta giudizi e pregiudizi, offrendo spazio a pensatori come Adorno, don Tonino Bello, Cristina Campo e Pino Daniele. Un'opera severamente d'avanguardia ed elegantemente pop, che invita a non temere il confronto con il "queer" per non scoprire di essere rimasti indietro.