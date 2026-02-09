Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi

A tre mesi dalle elezioni di maggio 2026,non è solo una città in campagna elettorale, ma è anche un laboratorio politico che somiglia molto a quello del dott. Frankenstein dove il pragmatismo più spinto sfida la coerenza, e dove il silenzio dei partiti tradizionali si scontra con il fermento del civismo puro.L'ultimo rimpasto della— un'operazione riuscita, ma con il paziente che pare non goda di buona salute - non è che l'antipasto di una partita a scacchi molto più complessa che ha visto il sacrificio di assessori di peso comeper far spazio a nuove geometrie, inclusi ingressi dall'area leghista (leggasi Puglia Popolare).Mentre i tavoli della politica tradizionale faticano a trovare una sintesi, due figure hanno già sciolto gli ormeggi e rotto gli indugi puntando tutto sul civismo. Da un lato quello purista di, leader di RispettiAmo Trani, che da oltre un anno cavalca l'onda di un "cambiamento" necessario, la sua è una scommessa sulla sfiducia: con un assenteismo che alle ultime regionali ha sfiorato il 50%, lapunta a intercettare quel "partito del non voto" che non si riconosce più nei simboli storici, la sua è una campagna elettorale che parte dal basso.Dall'altro lato troviamo il civismo evoluto dell'avv.he punta ad aggregare le migliori competenze della società civile restia ad impegnarsi in politica di cui lui si fa garante affinché sia una buona politica. La sua candidatura ha il sapore di una sfida aperta al sistema Bottaro., con il gruppo "CON", è stato il collante della maggioranza nei momenti critici, garantendo la tenuta sul Bilancio quando i numeri traballavano. Eppure, il recente rimpasto ha certificato il suo esautoramento: un "divorzio politico" voluto più dai compagni di viaggio di maggioranza digli hanno forzato la mano,che da lui stesso, una separazione , ma in politica mai dire mai, consumatosi lentamente dall'ottobre scorso tra post social al vetriolo e rapporti deteriorati.si presenta oggi come il conoscitore delle macchine comunali che non accetta i diktat del "metodo Bottaro", ponendosi come alternativa di competenza e memoria storica.Nel perimetro del centrosinistra, la situazione è paradossale. La regia del Sindaco uscente sembra orientata a cercare una soluzione di prestigio esterna, si era fatto il nome del magistrato DDA, per blindare la coalizione. Ma la base e i quadri intermedi fremono fraVice Sindacole sue ambizioni rischiano di naufragare se il nome verrà calato dall'alto, ePresidente del Consiglio Comunale,che reclama a gran voce la sfida delle primarie che il PD sembra non voler concedere. Poi ci sono, avvocato e componente della Segreteria Regionale del PD, ecommercialista e militante PD di lungo corso, candidature bruciate o smentite con una velocità che tradisce una profonda instabilità interna.. Il rischio di tutto questo bailamme? Che per inseguire il "campo largo" si finisca per perdere i pezzi storici della coalizione.Non va meglio sul fronte opposto. Il neo-consigliere regionalesi trova a gestire una "gatta da pelare" non indifferente. Il tavolo è affollato di ambiziose candidature: dal ritorno dell'ex sindaco, in quota Lega, alla militanza di(FdI), fino all'esperienza di(Forza Italia) . In questo elenco infinito ci sono altri nomi, spicca ad esempio il profilo manageriale di(Forza Italia) e di figure civiche come. Poi emergono le possibili candidature delle donne,(Movimento Trani 2026) ein quota Forza Italia, ambedue, già presenti in Consiglio Comunale con la seconda che può vantare una esperienza da ex Assessora ai Servizi Sociali, potrebbero rappresentare l'outsider vincenti della partita. In una città stanca di veti incrociati e capatosta che bloccano le trattative, l'ipotesi della seconda sindaca donna della storia tranese dopo Antonia Talamo, la possibilità si apre ovviamente anche per la candidata civica, potrebbe essere l'elemento di rottura capace di scompaginare i piani di chi pensa che Trani non sia nuovamente pronta ad accogliere la cura di un Primo Cittadino donna.Mentre i rumors dicono che "si chiude in settimana" da ambedue le parti, centrodestra e centrosinistra, Trani resta a guardare. Il rimpasto di Giunta "a termine" (soli tre mesi) ha mostrato al momento il volto più pragmatico della gestione del potere, ma ha anche scoperto il fianco a critiche di incoerenza che i candidati civici non mancheranno di cavalcare. Se i partiti tradizionali, prigionieri dei veti dei singoli, non riusciranno a presentare una proposta unitaria e credibile entro pochi giorni, il rischio è che maggio 2026 non sia la vittoria di uno schieramento, ma il trionfo definitivo del disincanto.Trani sicuramente merita una guida, non un mercato dei posti e i cittadini, questa volta, potrebbero decidere che "non è più aria per i soliti giochi di potere", e mentre i tavoli di coalizione sembrano impegnati in una partita a Risiko dove nessuno vuole cedere, il vero vincitore rischia di essere il divano dei tranesi, quel 50% di astensionismo che guarda alla politica locale con lo stesso entusiasmo con cui si guarda un film di cui si conosce già il finale, ma dove hanno solo cambiato i doppiatori all'ultimo minuto.