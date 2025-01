Trani Autism Friendly e inclusione sociale, contratto a tempo indeterminato per Eugenio

Il lavoro del Trani Autism Friendly segna un altro, felice risultato nella lista dei ragazzi che hanno intrapreso un percorso lavorativo solido, premiati con un contratto a tempo indeterminato. Questa volta è il turno di Eugenio che, come tanti altri ragazzi, ha dimostrato che nulla è impossibile e che il lavoro di inclusione sociale svolto dal protocollo sostenuto dal Comune di Trani continua a produrre storie a lieto fine. Eugenio, come tanti altri ragazzi, ha attraversato momenti difficili superati con tanto lavoro e impegno che lo hanno preparato ad essere pronto per affrontare la quotidianità capace di svolgere tanti compiti con impegno e costanza, tanto da aver ottenuto il riconoscimento lavorativo all'interno della cooperativa Isola sociale che produce taralli, e che da tempo si impegna con i ragazzi del Trani Autism Friendly, condividendo il percorso di sostegno alla comunità fin dal principio."Il contributo istituzionale del Comune riguarda un semplice aspetto, credere nelle possibilità e capacità di Eugenio senza contributi o agevolazioni", così parla il vice sindaco del Comune di Trani Fabrizio Ferrante, a cui si aggiungono le parole di Lucia Simone, presidente di TimeAut odv, che dichiara: "Queste notizie fanno bene al cuore di tutti, e infondono coraggio e fiducia in tutte le famiglie che vivono momenti difficili a causa dell'autismo. Non è facile, lo sappiamo, e non dobbiamo subirlo, ma non trascurare nulla nel presente e tentare ogni strada: i sacrifici di oggi possono rappresentare la futura serenità dei vostri figli".