Trani Bike Tour, ieri la prima edizione della pedalata ecologica in città

La prima edizione della Trani Bike Tour, organizzata dalla Fiab Trani, sottosezione di Bisceglie Biciliae, ha visto partecipare circa una quindicina di persona nonostante la giornata segnata dal vento forte.Il giro è partito da piazza della Repubblica, nei pressi della statua di Giovanni Bovio ed è proseguito su via Malcangi per poi prendere la strada del Monastero dove c'è stata la prima sosta.A seguire si è soffermati sulla chiesa di San Domenico in piazza Plebiscito e successivamente la Madonna del Carmine.Attraversato il porto aperto al traffico veicolare, il gruppo si è diretto prima alla Chiesa d'Ognissanti, chiusa al pubblico, chiesa Santa Teresa, e a seguire Cattedrale dove al suo interno la guida Andrea Moselli ha illustrato tutti i dettagli curiosi della chiesa principale di Trani.Il gruppo si è diretto successivamente al Castello Svevo che nella prima domenica del mese ha l'ingresso gratuito.Tra i partecipanti il consigliere comunale di maggioranza Vincenzo Topputo: è stata l'occasione per parlare di tematiche legate alla bicicletta e della necessità di dare maggiori voce ai ciclisti.