Trani città del Sud in cui si consuma più cocaina, Lima: «Adottare misure più opportune per la lotta alla droga»

Dott. Raimondo Lima, membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia

Del vergognoso primato ("Trani la città del sud Italia in cui si consuma più cocaina") che deve far riflettere e far adottare, a chi di competenza le misure più opportune, spicca un ulteriore dato agghiacciante e cioè il periodo a cui fa riferimento l'analisi delle acque reflue. Si parla del periodo pandemico quando si restava chiusi in casa, non c'era movida, non c'era il notevole afflusso di gente al quale siamo abituati. Ciò dovrebbe significare, correggetemi se sbaglio, che l'alto consumo di cocaina sarebbe riconducibile prevalentemente a nostri concittadini. È necessario riprendere ad educare i giovani ma non solo: aumentare i controlli ed attuare importanti campagne di sensibilizzazione coinvolgendo il mondo della scuola, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, sportive, le attività commerciali della città. La lotta alla droga deve tornare ad essere prioritaria per tutte le istituzioni e categorie della città. La notizia di quest'oggi che accende dei riflettori ma allo stesso tempo getta fango su una intera città non può passare inosservata da chi amministra la città.