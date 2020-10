Trani, "Continuiamo a...tenere botta"

4 foto Proclamazione Amedeo Bottaro

"Sono convinto che anche nei prossimi anni continueremo…a tenere botta": comincia così il Bottaro bis, con la proclamazione ufficiale avvenuta nella sala consiliare di Palazzo Palmieri, dove Amedeo Bottaro è apparso visibilmente commosso nel rinnovare il ringraziamento e l'impegno verso la città di Trani, "nessuno escluso"."A me non è mai piaciuto perdere e sono convinto che Trani anche nei prossimi anni non perderà. Anche questa volta ci sto mettendo la faccia, e tutta la determinazione e la passione possibile. Cinque anni fa c'era insicurezza e incertezza, oggi cambia tutto e c'è entusiasmo e voglia di ripartire molto più velocemente e con piglio diverso. Certo l'impegno è da triplicare, ma la fiducia nei miei confronti (sono il sindaco più suffragato di Puglia) la ripagherò con grande lavoro. Ascolterò tutti, i bisogni di tutti, e mi impegno a non lasciare mai nessuno indietro, la responsabilità la dovrò sentire sulla mia pelle. Ma immagino Trani come una grande comunità unita e solidale".Per quanto riguarda la formazione del nuovo governo cittadino, Bottaro ha sottolineato che le nomine avverranno comunque dopo la proclamazione ufficiale degli eletti: "Ho in mente una giunta comunale politica", ha detto. E già i primi dei non eletti gongolano.