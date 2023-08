Trani, controlli straordinari congiunti della di Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

Al fine di fornire ai cittadini una maggiore percezione della sicurezza soprattutto in questo periodo della stagione in cui la città di Trani è meta di turisti e vacanzieri, oltre che di eventi culturali, come stabilito in sede di riunione tecnica di Comitato tenutasi in Prefettura, sono stati intensificati, nelle ultime settimane, i servizi di controllo del territorio.Maggiori controlli sono stati effettuati specie nelle ore serali soprattutto nel centro storico, dove hanno sede numerosi locali e dove si svolge la movida con il richiamo di migliaia di giovani provenienti anche dai paesi limitrofi.Il bilancio è di: 48 posti di controllo, 421 veicoli controllati ed identificate 756 persone.Nel corso dei posti di controllo sono state sanzionate 25 persone per violazione al codice della strada, con due veicoli sottoposti a fermo amministrativo ed 1 a sequestro amministrativo. Congiuntamente con personale della Guardia di Finanza con l'ausilio di unità cinofile, sono state contestate nr. 5 violazioni all'art. 75 del d.p.r. 309/90 nei confronti di soggetti trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.È stato denunciato in stato di libertà un pregiudicato perché resosi responsabile dei reati di minacce aggravate e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.Inoltre, personale della Polizia amministrativa del Commissariato, sempre unitamente ai colleghi della Guardia di Finanza, ha effettuato diversi controlli a esercizi commerciali e locali per verificare l'osservanza dei regolamenti in materia. È stata elevata una sanzione amministrativa di euro 2.500, ai sensi dell'art. 3 commi 7,8,10 e 12 Legge 94/2009 per esercizio abusivo della professione di "addetto alla sicurezza nei locali da intrattenimento" (cd. buttafuori). Sono in corso accertamenti al fine di verificare la posizione di altri due locali sottoposti a ispezione per ciò che concerne la documentazione in possesso dei titolari.