Trani ed il Moscato: arriva la settima edizione di Sweetly

Arriva la": l'iniziativa dedicata alL'evento, per il quale lahacon la, mira a "" ancora una volta: il, ciò attraverso attività ed eventi che avranno per cornice diversi luoghi della città."Volano per il turismo e per la città. Un piccolo laboratorio dal quale partire per vedere "Trani città del moscato". Trani può dare tanto. Il 2025 sarà l'anno nel quale si definirà tale progetto", così ilai nostri microfoni.Qualche informazione in più la fornisce poi: "Un prodotto antichissimo. Ma fondamentale anche per il futuro. Volano anche per l'enoturismo. Prodotto già molto amato nell'anno 1000 dai Signori dell'epoca, dal porto di Trani partiva quasi tutta la produzione per la città di Venezia. Oggi lo storitelling ci viene in aiuto per rilanciare il prodotto, magari con un aumento della produttività dalla vigna all'etichetta"."Prodotto tutto tranese, negli ultimi tempi un po' dimenticato. Tuttavia nel menù del G7, dei grandi della terra, c'era il moscato di Trani. Vorremmo vedere tramite queste iniziative un bicchiere di moscato sulle tavole non solo di tutti i tranesi" così"Contenti di essere qui per valorizzare un prodotto della nostra terra. Attenzione particolare dell'amministrazione attraverso anche una delega specifica al Consigliere Befano. Tutto funzionale al far conoscere un prodotto del nostro territorio nel mondo". Così il Vicesindaco in conferenza.Tra leper le prossime settimane vi saranno:Il, presso "" si terrà, successivamente, nel mese di Dicembre, si terranno altri due eventi. Il, dove si terrà la degustazione e l'allestimento di una vigna urbana.Per riassumere l'essenza di questo ambizioso evento si può dire che: "Miri a portare il nome di Trani in giro per il mondo attraverso il moscato".