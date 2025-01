Trani: grande successo per il concerto di Gabriele Mastropasqua “Chi l’avrebbe mai detto?... una serata ben spesa”

La serata di sabato si è animata con le note della "Jazzed – up Orchestra", che ha entusiasmato il pubblico intervenuto con note che hanno spaziato dalla worship music cristiana allo swing e al blues. Un viaggio che è arrivato all'argentina, con l'esecuzione di alcuni brani di Astor Piazzolla che, come molti sapranno, è di origine tranese e si è spinto fino all'America, anzi, ha portato qui un cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti: si tratta del cugino dell'organizzatore della serata, Pasqualino Beltempo, attore di musical dalla presenza scenica assolutamente fuori dal comune, Pasqualino ha raccontato la sua esperienza di italiano immigrato all'estero, narrando degli stereotipi che ha dovuto combattere in una sua composizione canora.La serata è andata avanti tra momenti musicali swing, jazz e blues, gospel, aneddoti raccontati da Gabriele e dai suoi maestri di conservatorio, in particolare Roberto Spadoni, che ha anche diretto l'orchestra; piccoli spaccati della vita di Gabriele Mastropasqua che è cambiata dopo la sua conversione alla fede cristiana, che gli permette di vivere ogni giorno sapendo che accanto a lui ci sarà sempre Dio a guidare le sue scelte.A presentare la serata Cristina Siciliano, che per l'occasione ha anche cantato i brani conclusivi della serata, accompagnata dall'orchestra e dal coro.Grazie a questo concerto, inoltre, che si ricorda che è stato ad ingresso gratuito, Gabriele Mastropasqua ha fornito un grande aiuto al "Centro della Speranza" raccogliendo diversi chili di spesa da donare alle famiglie più bisognose di Trani e dei dintorni. L'unico simbolico biglietto, infatti, era rappresentato dalla donazione di spesa, su base volontaria; un invito a cui il pubblico ha risposto con grande fermento.