Trani in festa, tanti auguri ad Amelia Bottaro per i suoi 100 anni

Trani vanta una nuova centenaria tra i suoi abitanti. Si tratta del signora Amelia Bottaro che lo scorso 21 giugno ha spento 100 candeline alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro e del consigliere comunale Pasquale de Toma, oltre che dei familiari. Nata a Monselice (PD) nel 1922 è la più piccola di otto fratelli (quattro maschi e quattro femmine). A sei anni la famiglia si è trasferita a Mantova e poi a Quistello.Dopo il matrimonio a 22 anni con Italo Boschini (dopo sei mesi di fidanzamento) nel '56, dal quale ha avuto due figlie, Marisa e Luciana, si è trasferita successivamente per lavoro a Comerio. Ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni presso il direttore di una cartiera (Burgo) e come domestica, ma anche nella pasticceria Zamberletti a Varese e poi come cuoca in una casa di riposo di Varese.Dopo la morte del marito Italo ha fatto da spola tra Polesella (dove abita Marisa) e Trani (dove abita Luciana) e dal '95 vive in via definitiva a Trani. Oggi è nonna di tre nipoti e bisnonna di cinque pronipoti.Il suo cavallo di battaglia è: "Durante i pasti bere solo un bicchiere di vino perché l'acqua fa la ruggine"!.