Trani, in piazza Quercia si accende il grande albero 3d di Despar Centro-Sud

Riqualificare e condividere lo spirito natalizio nel centro cittadino al tempo del Covid con netto anticipo: è il pensiero che quest'anno Despar Centro-Sud ha rivolto ai Comuni in cui è presente con la propria rete per offrire alla cittadinanza, duramente provata da quanto la pandemia sta causando a livello nazionale, il calore del Natale attraverso luci e colori.Si è acceso quest'oggi a Trani, in Piazza Quercia, il grande Albero 3D griffato Despar: alto 10 metri e largo 4, decorato con luci a led a risparmio energetico, realizzate totalmente a mano in Italia, disegnate e prodotte esclusivamente per Despar, il grande abete, al cui interno spiccano numerosi oggetti 3D, abbellirà il cuore della Città offrendo il proprio splendore. L'iniziativa, fortemente voluta da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si propone di valorizzare il territorio in cui opera oltre a fornire un valido sostegno per il decoro urbano della Città di Trani.«Quest'anno ci siamo mossi con largo anticipo – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – perchè il nostro pensiero va alla nostra comunità che in un momento così buio ha bisogno dei colori e del calore delle luci natalizie, simbolo di gioia e speranza. Trovare la serenità in un momento così importante come il Natale, anche attraverso l'atmosfera che il nostro Albero saprà infondere in ognuno, è l'augurio che faccio a tutti noi».