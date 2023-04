Trani nella morsa del vento di bufera, si raccomanda prudenza

E per tutta la Regione scatta l'allerta gialla

Trani come il resto della Puglia è nella morsa del vento di bufera. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su tutta la regione valida per tutta la giornata di oggi. Si parla, infatti, di venti da forti a burrasca da sud a ovest, con condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda, quindi, particolare attenzione specialmente in vicinanza di alberi e balconi. Sono attese anche precipitazioni nel fine settimana.