Trani piange la scomparsa di Carlo Avantario: unanime il cordoglio della politica

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo porterà con sé il ricordo di un uomo vero, discreto e generoso. Un abbraccio alla sua famiglia. Buon viaggio, Carlo».



Claudio Biancolillo (Gruppo Con): «Con profonda commozione esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Carlo Avantario, già sindaco della città di Trani. Uomo di rigore, passione civile e alto senso delle istituzioni, ha servito la nostra comunità con impegno e dignità. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va il nostro pensiero più sentito in questo momento di dolore. La città di Trani gli sarà sempre riconoscente».



Sinistra Italiana:⁩ «Carlo Avantario è stato e resterà per sempre per tutti noi simbolo di serietà e correttezza. Ciao Carlo».

La città di Trani è in lutto per la scomparsa di Carlo Avantario, figura di spicco della politica e della sanità locale. Già sindaco dal 1999 al 2003 e attuale consigliere comunale del Partito Democratico, Avantario è deceduto il 23 maggio 2025 all'età di 78 anni, dopo alcuni giorni di ricovero presso l'ospedale San Paolo di Bari. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione e cordoglio trasversale nel mondo politico e nella comunità cittadina.: «La notizia della scomparsa del dott. Carlo Avantario lascia un grande vuoto. Uomo gentile e mite, medico competente, politico appassionato. Sempre presente, sempre pronto ad ascoltare, sempre al servizio della comunità, con passione e umanità.