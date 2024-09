Trani, presunte molestie in spiaggia: denunciato un uomo

È scattata la denuncia ai Carabinieri nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di aver palpeggiato alcune ragazzine che si trovavano al lido Colonna insieme alle loro famiglie. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sabato 7 settembre: l'uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nel lido dalla spiaggia libera del Mongelli e avrebbe raggiunto in acqua le ragazzine che si trovavano all'altezza dei frangiflutti. Dopo alcuni iniziali apprezzamenti, avrebbe iniziato a palpeggiarle. Le giovani sono ritornate a riva in lacrime e hanno raccontato quanto era accaduto ai loro genitori: alcuni di questi sono andati così alla ricerca dell'uomo per un resa dei conti mentre quest'ultimo tentava la fuga abbandonando sulla spiaggia anche i suoi affetti personali e indumenti.L'uomo ha iniziato a correre lungo la statale16 Trani-Bisceglie per poi ritornare indietro e fermarsi oramai stremato, a piedi nudi e con addosso il solo costume da bagno nei pressi della Dok di via La Pira. Il presunto molestatore sarebbe stato quindi accerchiato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri giunta nel frattempo sul posto. È scattata quindi la denuncia. L'arrivo dei militari, allertati da alcuni cittadini, ha scongiurato il peggio. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti dei numerosi bagnanti del lido generando caos e profondo sgomento. Le ragazzine in stato di choc sono state protette dai bagnanti, dal personale del lido Colonna e poi visitate dai soccorritori del 118.