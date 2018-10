Trani si candida ad ospitare i campionati italiani Master 2019 di mezza maratona

Abbiamo vissuto un bellissimo week end all'insegna dello sport. Nel complesso sono molto contento sia per il livello organizzativo delle competizioni che per i numeri di partecipazione.La Tranincorsa, quest'anno giunta alla X edizione, nata sulla scia di una indimenticabile manifestazione come il memorial Tommaso Assi, è pronta per il grande salto di qualità. La nostra Amministrazione è intenzionata a fornire il massimo sostegno possibile per coronare un sogno non più nascosto. Per questo motivo, nella giornata di ieri, ho scritto al presidente della Fidal Puglia, Giacomo Leone, per manifestare l'intenzione di supportare la candidatura della Città di Trani ad ospitare la prossima edizione dei campionati italiani Master 2019 di mezza maratona, nella convinzione che i grandi eventi sportivi all'aperto ben si integrano con la vocazione turistica della città.- Amedeo Bottaro