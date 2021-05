Trani sulla copertina di Forbes come attrattiva turistica per USA e UK

Trani come simbolo dei boom di prenotazioni turistiche in Italia dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.Una bellissima immagine scattata dal fotografo Davide pischettola per l'archivio di Getty images ha ripreso bagnanti sul molo con la scenografia meravigliosa del nostro porto e del castello Svevo con al centro la nostra cattedrale, quasi la prua di una nave.Sull'articolo si legge che Trani è stata una delle città meno colpite dalla epidemia di covid 19 e che la gente gode il paesaggio e il mare rispettando le norme di sicurezza come le distanze è l'uso della mascherina.Ricordiamo che Forbes è una rivista statunitense di economia, una delle più prestigiose al mondo. Viene pubblicato bisettimanalmente e i suoi articoli trattano di finanza, industria, investimenti e marketing.Vedere la nostra città su un tale supporto come il simbolo di un turismo internazionale e emblema di bellezza- ma anche di prudenza nel rispetto delle misure di sicurezza ovviamente ci inorgoglisce e rende felici.Ora sta a tutti noi nel pubblico e nel privato dimostrare di essere all'altezza di questo riconoscimento internazionale.