A Trani, un' estate che non vuol finire mai

In tutta Italia si parla di una straordinaria ottobrata: ma dalle parti nostre ci sembra essere più nel mese di giugno , quando dagli scogli del monastero o dalla pedana di legno del Salto dell'acciuga e sulle spiagge tra Colonna e le Matinelle alcuni audaci sfidano le acque non ancora caldissime , mentre gli altri si godono il sole chiacchierando, giocando a carte, magari a scacchi, mangiando un panino , un pezzo di focaccia o croccanti chicchi d'uva , ma quelli adesso decisamente di stagione.Sapendo che tutto questo dovrebbe essere l'effetto di un gravissimo riscaldamento climatico non ci sarebbe di che esultare: ma, che dire, tanto vale approfittare.Oltretutto un'atmosfera come quella che si respira in questi giorni non fa che esaltare la bellezza del mare: niente musica "a palla", niente confusione eccessiva, addirittura le collanine e le cavigliere degli ambulanti sono sostituite da pile di libri che profumano di cultura africana, un'occasione per cercare di entrare più in sintonia con persone che lasciano il loro paese nella speranza di un futuro migliore.In questi giorni di ottobre a trani l' azzurro sta sostituendo i rossi, gli ocra, i gialli dell'autunno, mentre da alcune vetrine già si affaccia il Natale.Paradossi di un clima forse malato, ma capace comunque di rivelarsi generoso: fossimo capace di esser grati a Madre Natura diventeremmo più rispettosi dell'ambiente che ci circonda, e magari, nonostante il silenzio, Ia quiete, la pace, i libri e le onde del mare, eviteremmo di continuare - solo per dirne una, a disseminare il bagnasciuga di mozziconi di sigarette. Bisognerebbe imparare che nulla, neanche quello che abbiamo il bene di avere sotto casa, andrebbe mai dato per scontato e quindi sicuramente, dovremmo amarlo in maniera più consapevole.