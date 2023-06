Treni in ritardo, guasto tra Barletta e Trinitapoli

Sulla linea Foggia - Bari, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Trinitapoli e Barletta per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.Tra gli effetti sulla mobilità ferroviaria e di conseguenza per tutti i viaggiatori, ci sono rallentamenti fino a 90 minuti.È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.