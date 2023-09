Tronchi di palme nell'ex mercato ortufrutticolo, per l'assessore Amoruso l'attività "non necessita autorizzazione"

In relazione alle notizie diffuse sull'attività in atto nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, l'assessore all'ambiente della Città di Trani, Leo Amoruso, rappresenta che, ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, è consentito il deposito temporaneo di rifiuti, come nel caso dei tronchi di palme che si stanno rimuovendo con procedura d'urgenza in città in questi giorni.Si evidenzia che il Comune di Trani è nel contempo sia proprietario del rifiuto che proprietario dell'area individuata per il deposito temporaneo, motivo per il quale l'attività non necessita di autorizzazione.