Turismo, oggi a Trani le aziende del settore incontrano talenti in cerca di occupazione

Oggi, dalle ore 10 alle 17, ITS Turismo Puglia in collaborazione con la Città di Trani, Anpalsetvizi Arpalpuglia, organizza presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio il primo tourism recruiting nel quale le aziende del settore incontreranno talenti in cerca di occupazione.Sono più di 20 le aziende che hanno inviato agli uffici della Fondazione ITS Turismo Puglia, la richiesta di una postazione gratuita per incontrare i candidati e svolgere i colloqui di lavoro.Saranno presenti anche gli operatori del Centro per l'Impiego di Trani che forniranno servizi di accoglienza, informazione e orientamento anche attraverso successivi incontri personalizzati presso il CPI della Città.