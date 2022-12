Tutto pronto per il Trani Art Light Festival: alle 18 la magia si accende in piazza Quercia

Il mare - insieme al Natale e alla architettura - sarà protagonista di questo spettacolo nato per incantare grandi e piccini: tra flotte di barchette di carta e l'azzurro splendente delle onde in cui si specchia il cielo, una fantasmagoria di luci colori e animazioni è pronto ad accendersi alle 18.00 di questo pomeriggio."È un sogno che si realizza" - afferma con gioia Cristoforo Todisco, realizzatore di un evento costruito nel senso dello stupore e della meraviglia che catturerà il pubblico. "Infatti non vedo l'ora - aggiunge - più che di vedere lo spettacolo in sé, visto che già grazie alle prove di ieri sera abbiamo realizzato che il connubio tra questo video mapping e la bellezza di piazza Quercia è davvero straordinario - di osservare l'incanto neglisguardi della gente. lo credo davvero che sarà come assistere a uno spettacolo magico. "Il Trani Art Light Festival porta la prestigioso firma dello studio Leandro Summo di Ruvo di Puglia che con le sue installazioni di video mapping e tecnologia immersiva a 360 gradi, conta già una serie di presenze internazionali in festival e eventi spettacolari.Un'organizzazione che ha alle spalle, oltre a tanto lavoro - quattro mega proiettori per il video mapping e altri quattordici per l'immersione nell'ambientazione marina di tutta la piazza, oltre ovviamente gli amplificatori audio e l'altra numerosissima strumentazione tecnica - l'indispensabile sostegno di Puglia Promozione, del Teatro Pubblico Pugliese, della Regione Puglia e il patrocinio della Città di Trani .Appuntamento dunque alle 18:00 di oggi in piazza Quercia e , a ripetizione , ogni ora , fino alle 23:30. E domani con il Trani Art Light festival 2022 la magia, la meraviglia, l'incanto si ripeteranno ancora.