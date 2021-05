Ultracycling, il tranese Davide Marrone firma un'altra impresa

Trani vanta un campione nell'ambito dell'Ultracycling, specialità del ciclismo che consiste nel gareggiare su lunghe distanze. Si tratta del 44enne Davide Marrone che lo scorso weekend si è piazzato al 12^ posto a termine dell'ottava edizione della Race Across Italy (Rai), gara che si svolge su un totale di 790 chilomeri in 40 ore consecutive. Alla gara hanno partecipato 80 partecipanti ma una trentina hanno abbandonato prima del traguardo finale. È una gara per pochi la Race across Italy, prova di ultraciclismo che prevede di toccare Adriatico, Tirreno e ritorno in una tappa unica e che richiede mesi e mesi di preparazione.Prima di diventare un campione dello sport estremo, Davide è stato un ballerino professionista per poi aprire una scuola di parkour a Roma. Da quattro anni è tornato a Trani e da qui ha deciso di coltivare questa sua altra grande passione. Per Davide non è la prima esperienza con l'ultraciclismo: in precedenza ha anche gareggiato in una gara nazionale su un totale di 600 km e piazzandosi al quinto posto.