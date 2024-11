Un grosso tir incastrato sulla rampa d'accesso alla 16 bis a Trani centro. Multa per l'autista , traffico rallentato

Sembra non finire mai il lunghissimo tir rimasto incastrato sulla rampa di salita di Trani centro della 16 bis in direzione Barletta, ma anche la sua permanenza da diverse ore tra via delle Forze Armate e, appunto, la rampa. Nel primo pomeriggio, nonostante il divieto di accesso di mezzi pesanti, l'autoarticolato è rimasto incastrato proprio all'inizio della rampa. I mezzi di soccorso stanno avendo grossissime difficoltà e ovviamente l'accesso da Trani centro alla statale è bloccato, così come rallentato tutto il traffico nella zona che la polizia locale sta cercando di facilitare. Ovviamente l'autista è stato mutato per la violazione del divieto.