Un lieto fine tra moderni-e fantasy-Romeo e Giulietta ha aperto il Festival del Giullare

Nel bosco ogni creatura è libera di essere ciò che, è e non se ne deve preoccupare": a metà tra West Side Story e il capolavoro di Shakespeare che narra dell'amore ostacolato tra due giovani a causa della guerra delle proprie famiglie - con il bardo evocato anche nel "Sogno della notte di mezza estate", vista la presenza di incantesimi, fate e streghe, la magia del giullare crea il lieto fine che tutti avremmo sempre voluto e che il coraggio che vince la paura consente.A Trani il teatro è soprattutto il Teatro del giullare, con questo festival nazionale che desta sempre più attenzione e dimostra quanto l'inclusione attraverso l'arte sia non solo possibile mapermeata di autentica bellezza."In "Di reami e strambe melodie",Frenzola e Prollipo, due nomi meno poetici di quelli di Romeo e Giulietta ma decisamente molto più simpatici, sono i figli rispettivamente del re del regno neomelodico e del re del regno rock, assistiti da due fidi consiglieri che devono impedire questo grande amore. Tra ironia, musica e le incursioni di' una specie di Grillo Parlante umano che dispensa entrando in scena di tanto in tanto perle di saggezza, lo spettacolo scorre godibile e conquista risate e applausi a scena aperta, rinvigoriti dalla ammirazione per tante vittorie raggiunte in maniera evidente dai ragazzi protagonisti sul palco." Vi siete aperti all'ascolto di voi stessi e si sta aggiustando tutto": la magia alla fine è tutta qui, anche se la musica ha suoni e armonie abissalmente diversi: basta provare ad ascoltarsi, a venirsi incontro e le differenze prendono un senso nuovo, quello per cui davvero è possibile che tutto si sistemi . E tra una fata un po' svampita ma inaspettatamente risolutrice che arriva con la sigla di Love Boat - che lei stessa non sopporta più! - e una strega appassionata di cruciverba, l'amore trionfa e le differenze - rappresentate in modo davvero divertente da antipodici gusti musicali, svanisiscono.Come nell'acqua, dove la disabilità di Giulio LeGrottaglie, intervistato nell'anteprima della serata da Nico Aurora, sparisce e , lui diventa un campione paralimpico, così sul palco i ragazzi della compagnia sono stati tutti attori bravissimi, diretti con cura e passione dal regista Giambattista Rossi. Stasera il secondo spettacolo, Scugnizzi, con una compagnia provniente da Foggia, ancora preceduto dalla possibilità di gustare lo street food del Truck del giullare nel "foyer" sotto il cielo del Teatro del centro Jobel, ancora condotto da un brillante Marco Colonna con una nuova assistente del Teatro del giullare - dopo la simpaticissima e elegantissima valletta Angela di ieri sera - e il prequel degli Artisti del ristorarte che ieri hanno ballato e suonato su "" dei Gipsy Kings con piglio di autentici gitani tranesi, anzi, di Tranis!