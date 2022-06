Un odore acre di fumo pervade la città, Colangelo: "Incuria e disprezzo per il bene comune"

Un acre odore di fumo ha pervaso ieri sera l'intera città, rendendo l'aria irrespirabile e creando disagi soprattutto a causa delle alte temperature che obbligavano a tenere aperte finestre in cerca di refrigerio, avendo in cambio invece una evidente carica di odore acre, probabilmente di plastica e rifiuti bruciati, che "fa pizzicare" la gola, come nelle decine di segnalazioni ricevute.Questa mattina l'assessore all'ambiente, Pierluigi Colangelo, interviene sulla questione: "In questi giorni si stanno moltiplicando gli incendi in tutto l'agro tranese. L'assessorato sta facendo il possibile, segnalando alle forze dell'ordine e monitorando, anche di persona, gli interventi sui diversi focolai.La maggior parte degli incendi riguarda terreni privati in cui non è stata rispettata l'ordinanza degli sfalci sui quali quasi sempre è presente materiale plastico impiegato in agricoltura come teli e tubature per l'irrigazione oltre ai sacchi di rifiuti illecitamente abbandonati ai margini dei campi.Con grandissimo sforzo stiamo tentando di riportare un po' di ordine e di difendere la nostra salute, ma il nostro lavoro sembra assolutamente vano di fronte ad uno stato di incuria e di disprezzo per il bene comune di troppi cittadini che non rispettano le ordinanze, che abbandonano rifiuti ovunque, che vandalizzano ogni arredo urbanoIn questa situazione anche il mio lavoro sulle questioni di carattere strategico viene ad essere fortemente rallentatoRiteniamo inoltre che questa situazione non possa essere risolta semplicemente con gli interventi delle forze dell'ordine, servirebbe una telecamera e un poliziotto per ogni campo e per ogni angolo di strada, ma necessita di un cambio culturale e di una azione collettiva per il bene comune.A breve convocherò le associazioni di categoria e le guardie rurali che potrebbero avere un importante ruolo preventivo rispetto alle situazioni che hanno portato all'emergenza di questi giorniinfine, come assessore, ringrazio i tanti cittadini che mi hanno contattato per segnalare numerosi casi critici".