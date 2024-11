Un sorriso per Natale, al Gota una cena solidale per i più bisognosi

Il ristorante ed eventi Gota di Trani in occasione delle festività natalizie, organizza "Un sorriso per Natale", cena solidale con il patrocinio del Comune di Trani. Obiettivo della serata è regalare una serata spensierata ai più bisognosi, serata allietata anche con la partecipazione di Re-clap.Una serata solidale che vedrà anche la partecipazione del nostro Sindaco e i responsabili dei vari enti che collaboreranno.Un ringraziamento va al Gota per questa lodevole iniziativa, si ringraziano anche la Caritas diocesana, il dormitorio Mons. Giovanni Battista e il Pronto intervento Sociale per la partecipazione e collaborazione alla buona riuscita dell'evento.