Un tranese tra i vincitori del Festival Internazionale della Fotografia

Il collettivo italiano di fotografi "Risvolti" è il vincitore della 14esima edizione del Festival Internazionale di Fotografia che si è tenuto in Albania. Tra i vincitori anche un tranese, il fotografo, che ha gareggiato in team come ambasciatore della fotografia italiana.Insieme al tranese portano a casa il successo gli altri componenti del collettivo:Anna Franco, Antonio Gibotta, Carlo Ferrara, Claudia Canale, Cristina Bucciaglia, Diego Pizi, Francesco Congedo, Francesco Padula, Giovanni Firmani, Luciana Trappolino, Maddalena Barletta, Margherita Cristiani, Mario Vitolo, Mauro Zorer, Michele Coccioli, Michele Di Mauro, Noemi Morelli, Pasquale Gorgoglione, Patrizia Mori, Pierpaolo Fornelli, Robbie McIntosh, Roberta Cotigni, Roberto Colacioppo, Ruggiero Di Benedetto, Sabino Balestrucci, Vincenzo Ingrassia.Fra le eccellenze della fotografia italiana, fotografi professionisti, ma anche giovani autori che danno lustro all'Italia. La collettiva è stata allestita al Teatro Bilys di FIER in Albania, dove il 22 settembre si è tenuto il vernissage.Un'immagine può essere frutto della fantasia ma anche rappresentazione fedele della realtà. Per mezzo di essa si può descrivere, denunciare, dimostrare, comunicare: incredibile il potere di un'immagine, specialmente se scattate ad arte.di cui fanno parte i vincitori, si fa promotore di questo linguaggio, esaltando la grande capacità dei fotografi italiani e il potere delle loro immagini per raccontare ed esprimere la cultura italiana attraverso di esse, non solo in Italia, ma anche all' estero."La mission del FIOF - dichiara l'art director- è promuovere la cultura fotografica, educare all' immagine le nuove generazioni, ma soprattutto scoprire nuovi talenti, investendo e dando la possibilità a studenti e giovani appassionati di esprimere la propria passione per la fotografia. RISVOLTI nasce con l'ambizione, di dimostrare che attraverso la fotografia, si possono creare progetti integrati, coinvolgendo varie forme espressive, come musica, poesia, video.""FIOF – spiega il presidente nazionale- ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che sono stati selezionati grazie alle proprie immagini, molto apprezzate dagli organizzatori del Festival".