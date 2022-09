Una celebrazione e un Memorial per ricordare Cosimo D’azzeo a trent’anni dalla sua nascita

Per via di un malore improvviso, lo scorso 14 gennaio 2022, Cosimo è scomparso all'età di 29 anni a Jesolo, città dove lavorava.Il suo ricordo resta acceso nei cuori dei suoi familiari, amici e di tutti quanti lo hanno amato.Per questo, martedì 6 settembre alle 19:00, in occasione di quello che sarebbe stato il trentesimo compleanno di Cosimo sarà celebrata nella Parrocchia di San Magno una Santa Messa nel suo ricordo.Per l'occasione, i parenti e tutti gli amici hanno organizzato il 1° Memorial "Cosimo D'azzeo" che si terrà sempre martedì 6 settembre alle 20:30 presso il centro sportivo "La Testa Nel Pallone - Giacobbe" in Via Turrisana.Sarà un piccolo torneo di calcio tra squadre composte dai suoi amici, durante il quale sarà presente un presidio dell'AICE (Associazione Italiana Contro l'Epilessia) per una raccolta fondi spontanea in favore dei malati di epilessia, patologia di cui Cosimo soffriva.Si invitano tutti quanti lo conoscessero a partecipare