Una folta platea accoglie Selvaggia Lucarelli a Trani

Ieri sera Trani ha accolto una delle voci più influenti e taglienti del giornalismo italiano, Selvaggia Lucarelli, nota firma de Il Fatto Quotidiano e volto televisivo. L'occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro, "Il vaso di pandoro", edito da Paper First, evento svoltosi a Versante Est nell'ambito della rassegna estiva Incontri a Versante ed andato sold out.Con la sua consueta ironia pungente, Lucarelli ha offerto una ricostruzione dettagliata e avvincente di un'inchiesta che ha scosso profondamente il mondo degli influencer in Italia, con un focus particolare sul caso di Chiara Ferragni.Durante la presentazione, l'autrice ha dialogato con il pubblico, approfondendo i temi trattati nel libro e rispondendo alle domande dei presenti, rappresentando un'opportunità unica per i lettori di confrontarsi con una delle voci più autorevoli del giornalismo contemporaneo, capace di unire la critica sociale alla capacità narrativa. La sua analisi non si è limitata al solo caso Ferragni, ma si è estesa a una riflessione più ampia sulle responsabilità degli influencer e sul ruolo dei social media nella società moderna.(Le foto sono della pagina Facebook Corte Sveva Circolo Culturale)