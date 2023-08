Una squadra di giovani per Calice di San Lorenzo: ieri concluso il percorso di formazione 

Si comincia domani, ma il percorso formativo dei giovani- che come ogni anno sono addetti alla mescita dei vini delle cantine protagoniste di Calice di San Lorenzo - che fanno parte della associazione "Cibus divinum", va avanti da settimane.Da quest'anno i ragazzi sono formati sulla storia delle case vinicole a ognuno di essi affidate, acquisendo informazioni sul territorio e i vitigni per un approccio finale alle schede tecniche, grazie alle quali è stato possibile analizzare le caratteristiche di ogni etichetta. "Formati dunque a possedere gli strumenti necessari per raccontare i vini in degustazione" : così Rosangela Casalino, la prima sommelier tranese ma anche la prima sommelier donna di Calice di San Lorenzo; "È stato davvero un grande onore e una gioia condividere la mia passione e le mie competenze con questi ragazzi , che appaiono realmente consapevoli che attraverso l'impegno, lo studio e il lavoro è possibile per loro un futuro in questa regione attraverso l'enogastronomia di qualità".Un riconoscimento speciale alle numerose cantine che hanno fortemente voluto essere presenti alla 6^ edizione nonostante la difficile annata. Quest'anno le condizioni meteo avverse provocate dal cambiamento climatico hanno danneggiato i vigneti e hanno favorito la diffusione della tanto temuta peronospera della vite. In molti casi le aziende saranno costrette a rinunciare alla vendemmia, per cui si comprende quanto sia prezioso il vino.I ragazzi di Cibus Divinum - quarantadue- saranno presenti dunque tra le postazioni dedicate alle cantine tra piazza piazza Regia Udienza , piazza monsignor Addazzi e piazza Duomo.La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.Solo coloro i quali vorranno accedere alle degustazioni dovranno provvedere all'acquisto del kit degustativo di Euro 15,00 che comprende:La tracolla con calice in vetro e taralli+ 7 ticket per degustazione vini+ 1 ticket degustazione gastronomia+ 1 ticket degustazione olio.Fervono intanto i preparativi per l'allestimento, con ovviamente la massima cura rispetto alla refrigerazione alle temperature ottimali soprattutto dei rosati e dei bianchi, nonché delle "bollicine" che riempiranno i calici di quanti vorranno degustare e assaggiare Il ampia e illustre vetrina dei vini di Puglia nella suggestiva cornice del porto di Trani .