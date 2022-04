Una vera “sorpresa”: 40 uova di Pasqua donate dall’Oer all’Istituto Antoniano femminile  

Alla vigilia delle festività pasquali la "sorpresa" è arrivata all'Istituto Antoniano femminile di Trani da parte degli Operatori Emergenza Radio: ben 40 uova di cioccolata sono state donate ai piccoli e alle famiglie ospiti delle suore dal gruppo tranese degli Oer."Un atto molto sentito da parte nostra – spiega Orazio Turturo – pensato per donare un momento di gioia a chi è in difficoltà. Abbiamo voluto donare delle uova di Pasqua da distribuire a famiglie e bambini di cui si occupano le Suore dell'Istituto, in modo da donare loro un sorriso ed un aiuto in un momento non semplice".Quella della donazione di uova di Pasqua è una tradizione degli Oer di Trani che parte da lontano, iniziata dal benefattore Gianni Dell'Erba. E quest'anno il gesto di solidarietà è stato anche "doppio": gli Oer di Trani hanno acquistato le uova di cioccolato dall'Unitalsi, sostenendo in questo modo un'altra azione umanitaria, donandole poi all'Istituto Antoniano. Una sorpresa che vale ancor di più, dunque, con un gesto di solidarietà moltiplicato nei sorrisi e nella gioia.