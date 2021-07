Una "vespa sottomarina" avvistata nel fondale di Trani: ma è solo un rottame

Gli appassionati del celebre scooter - che non sono pochi - penseranno a quale spreco sia stato buttare una Vespa smontata in mare.Per molti altri invece la amara sensazione, purtroppo confermata da parecchie testimonianze che arrivano da " in fondo al mar ", che oltre all' abbandono dei rifiuti speciali sotto i ponti o ai margini di strade di periferia e campagna, la stessa cosa avvenga in prossimità delle nostre rive.La foto ci arriva da un tranese che risiede nel Regno Unito e che sperando di fare un tuffo dove l'acqua è più blu, al braccio di Trani , si è trovato di fronte una carcassa di Vespa smontata.La persona in questione ha inviato prontamente il video della inaspettata presenza sottomarina al sindaco e a segnalare la presenza del rottame ai carabinieri che hanno assicurato un intervento In tempi rapidi.