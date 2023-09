È sempre una magia: due splendidi delfini nuotano davanti alla costa di Trani

Per molti potrebbe probabilmente non costituire più una notizia: ma queste creature, in questo caso due splendidi esemplari di tursiops truncatus*, non perdono occasione di affascinare chi ha la fortuna di incontrarli, poterli vedere, ma anche la prontezza di riprenderli per condividere un po' dell'emozione provata.Il cielo e il mare grigio di oggi a Trani sono stati solcati da questa coppia di meravigliosi delfini , che sembrano rinsaldare ogni volta un antico legame, cominciato poco meno di mille anni fa con il giovane Nicola ; ma anche lasciarci ben sperare sulla qualità delle nostre acque.Andrebbe bene ricordare però che ogni bottiglia di plastica, ogni busta di patatine, ogni palloncino sgonfio costituisce una minaccia per loro e per ogni creatura del mare e del cielo: e magari questi doni agli occhi, dei delfini che si fanno guardare, rimarcati come una notizia preziosa, possono essere un monito a una convivenza fatta di rispetto, fiducia, e salvaguardia reciproca.*una delle rare specie di delfini che sopportano la cattività; anche a causa di ciò è il più studiato e il più comune nei delfinari.