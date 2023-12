Rilascio in mare di quattro tartarughe nel giorno di Natale

Powered by

La Lega Navale Italiana sezione di Trani in collaborazione con il Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta oggi alle ore 10:15 rilasceranno quattro esemplari di tartarughe marine.Solitamente le marinerie locali che trovano le tartarughe accidentalmente finite nelle reti allertano Il WWF di Molfetta che provvede al recupero delle stesse. Dopo una verifica dello stato clinico dell'animale valutano l'immediato rilascio oppure la degenza presso il loro centro per il recupero che a volte richiede anche interventi chirurgici. Dopo aver constatato il recupero ed il buon stato di salute delle tartarughe provvedono alla loro liberazione in mare.