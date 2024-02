Una vita spezzata: aveva 35 anni il tranese Riccardo Pellegrino, la vittima dell'incidente sul cavalcavia

Una donna di 59 anni ricoverata al Policlinico per fratture multiple ma non è in pericolo di vita

La vittima dell'incidente mortale di ieri sera sulla Sp12 Trani-Corato è Riccardo Pellegrino, tranese di soli 35 anni, dipendente di un'azienda di catering di Molfetta. Il giovane era alla guida dell'auto precipitata dal cavalcavia: all'arrivo del personale del 118 l'uomo era già morto.Non è in pericolo di vita la 59enne di Molfetta ricoverata al Policlinico di Bari con fratture multiple, mentre gli altri feriti sono ricoverati all'ospedale Bonomo di Andria.Il sinistro ha visto coinvolti quattro mezzi: per cause in fase di accertamento si sono scontrati mentre percorrevano il ponte che conduce allo svincolo dell'autostrada.