Vaccinazione del personale scolastico, Biancolillo: «Si trovano in condizione di alto rischio, giusto tutelarli»

Quasi pronta la macchina organizzativa che prevede, già da sabato mattina, la vaccinazione di tutto il personale scolastico di competenza comunale! I docenti, il personale ATA, e tutti coloro i quali contribuiscono al buon andamento del mondo scuola, si trovano in una condizione di alto rischio, ed è giusto tutelarli.La vaccinazione di tutto il personale scolastico di competenza comunale è anche indispensabile per far sì che i nostri figli possano frequentare le lezioni in presenza in massima sicurezza. Tutelare loro significa tutelare migliaia di famiglie, ed evitare che il Virus circoli ancor più velocemente. Garantire la vaccinazione ad insegnanti, ed a tutto il personale scolastico, è quindi un dovere!