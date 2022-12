Venerdì a Teatro, Tata Matilda chiude la quarta edizione della rassegna nazionale

Venerdì 16 dicembre si chiude la 4edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani nell'ambito del Piano Triennale della Cultura 2021/2023.Spetta alla compagnia organizzatrice chiudere con lo spettacolo "Tata Matilda", il cui testo è stato scritto in prima battuta dall'artista tranese Maria Giuseppina Pagnotta con il titolo di "Due uomini ed una tata" e successivamente adattato ed ampliato dall'attore e regista Enzo Matichecchia.«Sinceramente non so quando, o meglio non ricordo qual è stata l'ultima volta che due artisti tranesi, un'autrice ed un teatrante, abbiano collaborato insieme per mettere in scena uno spettacolo: noi siamo soddisfatti soprattutto per questo, perché tra di noi non c'è invidia ma massimo rispetto, cosa che auguriamo di avere anche ad altri colleghi»."Tata Matilda" sarà rappresentata, come tutti gli altri spettacoli in rassegna, all'Auditorium Mons. Pichierri della Chiesa di San Magno in Trani con inizio alle ore 21,00.Il costo del biglietto d'ingresso è di € 10,00.