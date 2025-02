È venuto meno all’affetto dei suoi cari Raffaele D’Agostino, decano del commercio tranese.

Si svolgeranno domani mattina, ore 10.30 presso la chiesa della Madonna del Carmine a Trani, i funerali di Raffaele D'Agostino, decano del commercio tranese che con fratelli fu cofondatore della ottuagenaria omonima attivitá che ancora oggi è in esercizio.Lo scorso 20 gennaio Raffaele D'Agostino ebbe a compiere i suoi 101 anni, con una vita di lavoro iniziata da piccolo, perse il padre a 12 anni, ed un mestiere, quello del sarto, imparato presto e che durante il militare gli servì per rivoltare le divise e guadagnare qualche piccola ricompensa.La famiglia lo ricorda come genitore e nonno di animo gioioso e generoso, i clienti per la competenza e la cortesia. Da 10 anni si era dedicato ai college che componeva con grande maestria nella combinazione delle forme e dei colori, un talento che si era sviluppato al negozio dove si dedicava all' allestimento delle vetrine.