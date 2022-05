Verde pubblico, al via gli sfalci nelle scuole di Trani

Sono in corso le attività di sfalci all'interno delle scuole di Trani. In queste ore sono terminati gli interventi nelle aree delle scuole Cezza, Madre Teresa di Calcutta. In corso interventi nella Beltrani e nella materna di viale Grecia. Lunedì sarà la volta della Collodi e della Bovio. Il cronoprogramma degli sfalci sarà completato entro mercoledì. Contestualmente saranno avviati interventi in città.