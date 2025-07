Verso le amministrative: le liste civiche si uniscono per un progetto condiviso

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma delle liste civiche: Prima di tutto Trani - Luigi Cirillo, Trani solidale - Carlo Ruggiero, Onda civica - Patrizia Cormio, Solo con Trani futura - Antonio Befano, Puglia Popolare - Donata di Meo, Puglia Solidale e Verde (gruppo consiliare) - Luca Morollo, Liberi e Forti per Trani - Francesco Tarantini, Una città per tutti - Antonio Laurora, PER Trani - Grazia Liseno.



Verso le prossime amministrative: le liste civiche si uniscono nel segno della partecipazione e dell'ascolto. Le liste civiche firmatarie di questo comunicato – animate da un profondo senso di responsabilità verso la comunità e da una visione condivisa di politica come servizio – dichiarano la volontà di aprire un confronto costruttivo con altre realtà civiche del territorio in vista delle prossime elezioni amministrative.



Convinti che solo attraverso partecipazione, trasparenza e ascolto si possano costruire percorsi politici credibili e utili alla cittadinanza, riteniamo fondamentale ampliare il dialogo con tutte quelle forze che, al di là delle appartenenze ideologiche, condividono la volontà di lavorare per il bene comune.



In questa fase cruciale di confronto e progettazione, invitiamo tutte le esperienze civiche che riconoscono questi valori a partecipare a un percorso condiviso che porti alla definizione di un programma elettorale aperto, concreto e partecipato. Un programma che metta al centro i bisogni reali della nostra comunità, costruito ascoltando la voce di cittadini, associazioni, comitati e realtà del territorio.



Siamo convinti che una forza civica, plurale e radicata, possa rappresentare una risposta credibile e innovativa alle sfide amministrative che ci attendono. Nelle prossime settimane saranno organizzati momenti di incontro e confronto pubblico, aperti a tutti coloro che intendano portare il proprio contributo. Uniti, possiamo fare la differenza.