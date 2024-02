Via De Brado o via Degrado? Una montagna di rifiuti, tra incivili e pulizia a intermittenza

"Buongiorno, ecco lo schifo, mi perdoni il termine": da uno dei tanti residenti in via De Brado a Trani, questa è una delle espressioni che commentano la situazione che versa da un paio di mesi e che sta mettendo in serio disagio non solo chi vi lavora o vive ma anche chi vi transita. La situazione è questa: quel cancello sempre chiuso, che delimita un terreno privato, molto spesso è stato considerato come un poggia-rifiuti, ma m verità per pochi sacchetti di spazzatura. Da un paio di mesi a questa parte, butta uno, butta l'altro, in pochi giorni finisce per formarsi una montagna di spazzatura simile a quelle che è visibile nelle fotografie e che, prima di essere ripulita dagli operatori competenti, resta lì per diversi giorni. Chiaro, no? "Ce ne sono due, non succede niente!...se aggiungo l'altro ce ne sono tre, ma sì adesso la butto anch'io...!", e poi la montagna si fa sempre più consistente e chi magari è diretto all'isola ecologica o non vuole aspettare il giorno di raccolta differenziata e tenersi i rifiuti in casa pensa bene che" ma sì, uno in più che vuoi che sia..." Il punto è questo, anzi sarebbero due: il" . Inutile dire che, soprattutto per chi abita ai piani bassi o ha esercizi commerciali al piano terra , ha la peggio per la presenza di topi, attirati inevitabilmente daInutili anche i richiami effettuati verbalmente ai Vigili e addirittura con una pec che sarebbe stata inviata da uno dei residenti. La situazione procede dunque in modo pressoché costante, e rischia di consolidarsi nel convincimento che sia una cosa normale: alcuni giorni di cumulo e poi finalmente la pulizia. Finti tonti e veri incivili. "Ma se venisse pulito per bene ogni giorno come dovrebbe essere per le strade di una città è ovvio che i "colpevoli" ci penserebbero un attimo prima di portare la propria immondizia, un minimo di scrupolo i primi a lanciare il sacchetto lo avrebbero. Chiaro che se trovano trenta sacchi accumulati in tre- quattro giorni fa comodo pensare che sia una cosa normale ": i residenti non ne possono davvero più. E quel cumulo di spazzatura delle fotografie, che è rimasto lì da venerdì per tutto il fine settimana, fa capire quanto profondo sia il disagio.