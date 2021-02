Via Lagalante: fischi e invettive contro le forze dell'ordine

Erano passate le 22.00 quando le Forze dell'Ordine sono intervenute a seguito di segnalazioni di assembramenti in via Lagalante.Ma non appena giunte sul posto le stesse sono state investite da una valanga di fischi e invettive; in particolare bersaglio della rivolta è stata la pattuglia della guardia di Finanza che era intervenuta per il fermo di un ragazzo. In ogni caso le persone presenti in "stradina" sono state costrette ad andar via e le forze dell'ordine hanno continuato con gli accertamenti.La polizia intanto ha acquisito alcuni filmati e video ripresi dalle telecamere per individuare i possibili responsabili di questo episodio.Nel frattempo è stata segnalata una rissa in piazza Teatro, sempre avvenuta intorno alle 22.00 orario dopo il quale è disposto il coprifuoco.