Via Mausoleo, fra marciapiedi distrutti e auto abbandonate

Un'auto abbandonata parcheggiata da mesi e mesi in via Mausoleo, un marciapiede semidistrutto i cui resti giacciono per strada, anch'essi da mesi e mesi. E da altrettanto tempo sono partite anche le segnalazioni e le richieste di intervento agli addetti al settore. Ma tant'è: in via Mausoleo rimane tutto così.E gli abitanti di quella strada a ridosso del centro cittadino, una delle tante fra parallele e perpendicolari fra piazza della Repubblica e via Cavour, tra l'altro prese d'assalto per il "parcheggio selvaggio" su anfratti e marciapiedi nei fine settimana, compreso questo con lungo ponte festivo, protestano. E meno male che proprio fra qualche giorno ci sarà in quei pressi anche l'inaugurazione di un'associazione culturale.