Via San Martino si addobba a festa per il Natale e ospita un presepe moderno

Un percorso di riflessione per cogliere con profondità il messaggio natalizio

Proseguono le iniziative del programma Natale 2024 della Città di Trani Venerdì 13 Dicembre 2024 ore 19.30 giorno simbolicamente scelto perché è la giornata della festa della luce, S.Lucia, una strada tra le più storiche ed affascinati della città, via S.Martino prenderà vita, e tra luci ed addobbi festosi si trasformerà in un vero e proprio salotto natalizio tutto da fotografare.L'addobbo di luci e festoni natalizi, farà da cornice anche all'istallazione di grafica e fotografia "Occhi sul Mondo - Il Natale che non lascia Indifferenti". Un vero e proprio presepe moderno, fatto di immagini, meditazioni e poesie, prodotto da giovani della città, all'interno del progetto Crea Giò, voluto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani durante gli anni 2023-2024.Un percorso di riflessione che ci accompagnerà al Natale ricordandoci che ci apprestiamo a vivere certamente una momento di festa e di vita familiare, senza però trascurare e dimenticare la profondità del messaggio natalizio, fatto di fraternità e attenzione all'altro.