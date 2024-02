Via Torrente antico: una storia sempre uguale di rifiuti e incendi

Ma è possibile che ci sia tanta difficoltà a capire che esiste un'isola ecologica in via Finanzieri a disposizione del pubblico per riversare qualunque tipo di rifiuto? È possibile che ci sia ancora gente che svuota la propria cantina che fa un trasloco e riempia scatoloni di roba che non serve più - come quella che si vede nelle foto - probabilmente anche magazzini di merce - sono stati fotografati anche rotoli di tessuto - e la va a riversare magari di notte e poi a incendiare In via Torrente Antico, come una consuetudine illegale legittimata dal tempo? Chi abita nei dintorni è veramente sfiancato dal fatto di vivere nei pressi di quella che ogni giorno appare come una sorta di discarica diffusa, nonché, soprattutto, di altamente nocivo altamente dannoso, focolaio di diossina e altri gas tossici che si sprigionano dagli incendi che lì vengono appiccati.Stralci della legge: Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni di rifiuti effettuati anche da un comune cittadino privato, al pari di quelli effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni di rifiuti effettuati anche da un comune cittadino privato, al pari di quelli effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, L'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo continua a configurare un illecito amministrativoAl fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi .È, altresì, vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. la disciplina sanzionatoria amministrativa per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo. Esso, infatti, stabilisce:«Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».