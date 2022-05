Vincitore del reality più seguito in India premiato con un viaggio in Puglia

Due giorni a Milano e una settimana in Puglia, tra cui Trani, con la missione di promuovere l'Italia come destinazione turistica, culturale e d'investimento. Questo il premio che il Console Generale d'Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, ha consegnato durante la finale vista da 14 milioni di persone a Munawar Faruqui, stand up comedian, e vincitore di "Lock Upp", il reality indiano di maggior successo della storia della televisione del Subcontinente che ha visto la partecipazione di alcune tra le personalità più in vista del mondo di Bollywood e dello showbiz indiano, con più di 500 milioni di telespettatori in 2 mesi di riprese.L'iniziativa, in partnerhsip con PugliaPromozione – Agenzia Regionale del Turismo, si colloca nell'ambito della più ampia campagna di nation branding, "BeIT", lanciata dalla Farnesina con il Patto per l'Export."L'Italia e le regioni del Sud sono ancora poco conosciute dal pubblico indiano che solo negli ultimi anni, grazie a una politica di promozione attiva tramite matrimoni e produzioni cinematografiche, ha iniziato a scoprire le bellezze e le opportunità che il nostro Paese può offrire al turismo di qualità e alla ricca industria culturale indiana – queste le parole del Console Generale De Masi al termine della diretta. "L'India – ha proseguito – è un Paese in forte crescita economica con una delle popolazioni più giovani del pianeta. Iniziative come questa vanno nella direzione di incrociare questo sviluppo e intensificare i flussi turistici e d'investimento verso l'Italia".