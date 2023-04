Violento impatto tra due auto all'alba a Trani dopo la "movida" notturna

È avvenuto questa mattina all'alba, intorno alle 5,00, nei pressi della scuola media Giustina Rocca, un incidente stradale che ha coinvolto due auto.L'impatto sarebbe stato molto violento tra un'Audi A8 e una Ford.Sul posto sono intervenute una volante della Polizia di Stato e un mezzo del 118.Gli occupanti dell'auto sono stati portati in ospedale a Bisceglie, dove sono stati raggiunti nuovamente dalla pattuglia della polizia per acquisizione pratiche. Le condizioni dei due ragazzi, che non sono tranesi ma che erano in città per la classica ormai "movida "notturna, non desterebbero preoccupazioni.Solo un grossissimo spavento e ovviamente grossi danni alle auto coinvolte e, sembrerebbe, anche ad alcune auto parcheggiate nella zona.