Violento impatto tra due auto nella notte all'incrocio di via Aldo Moro

Intorno all'una della notte tra sabato e domenica 5 novembre è avvenuto un incidente tra due auto in zona centro, più precisamente nell'incrocio tra via Tasselgrado, Via Malcangi e via Aldo Moro: uno dei due mezzi coinvolti, come visibile dalla foto, ha riportato ingenti danni sulla parte anteriore. Il conducente dell'auto e i passeggeri son dovuti ricorrere al servizio del 118, pur non essendo gravi le loro condizioni. Non è mancato il supporto dei carabinieri che si sono occupati del caso e della gestione del traffico finché l'incrocio non è stato sgomberato.