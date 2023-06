Violento incidente in corso Imbriani: due feriti trasportati in ospedale

Un violento incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in corso Imbriani, all'altezza della scuola dell'infanzia Collodi. Lo schianto è avvenuto tra un'auto, una moto di grosse cilindrate e una Vespa: ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'auto finita sopra il marciapiede riportando danni sulla parte anteriore.Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere i due ragazzi alla guida delle moto e che sono stati trasportati in ospedale: entrambi sono in osservazione dopo aver sbattuto la testa sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Il traffico è stato bloccato fino all'intersezione con via Andria per accertare la dinamica del sinistro. Il violento impatto ha attirato sul luogo passanti e curiosi.