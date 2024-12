Violento incidente in via Papa Giovanni: tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, intorno alle ore 13, in via Papa Giovanni all'incrocio con via Scanderbeg. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto: una che proveniva da via Scanderbeg e l'altra che percorreva via Papa Giovanni, probabilmente ad alta velocità. Ingenti i danni ai mezzi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze: una donna, conducente di una delle due auto è stata trasportata all'ospedale di Andria. Ferite più lievi per l'altro conducente e il passeggero che era a bordo con lui. Sono intervenuti anche la Polizia locale per i rilievi del caso e la Polizia di Stato per regolamentare il traffico.